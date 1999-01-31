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Таянчин Никита
Таянчин Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1999
Пол
Мужской
Отец
Таянчин Алексей
1977 г.р.
Мать
Таянчина (Листопад) Эллина
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1999
Отец:
Таянчин Алексей
Мать:
Таянчина Эллина
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