Таянчин Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таянчин Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1999

Отец: Таянчин Алексей

Мать: Таянчина Эллина