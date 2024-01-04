Гультяев Пётр Минович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гультяев Мина Иванович
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Гультяев Георгий Петрович
Мать ребёнка: Гультяева Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ирина Захаровна
Смерть
Неизвестно