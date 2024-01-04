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Гультяев Пётр Минович

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гультяев Мина Иванович

Мать: Гультяева Евдокия Ивановна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Жена: Гультяева Ирина Захаровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Гультяев Георгий Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Ирина Захаровна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1908 ст.

Сын: Гультяев Яков Петрович

Мать ребёнка: Гультяева Ирина Захаровна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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