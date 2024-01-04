(Буслаева) Домна Тарасовна
Место рождения
Дата рождения02.01.1833 ст.
Дата смерти05.08.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1833 ст.
Бракосочетание
09.11.1853 ст.
Муж: Яков Семёнович
Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.
Дочь: Антонова Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Семёнович
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.
Сын: Семёнов Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Семёнович
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.
Сын: Семёнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Семёнович
Смерть
05.08.1875 ст.