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(Буслаева) Домна Тарасовна

Место рождения

Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1833 ст.

Дата смерти

05.08.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1833 ст.

Отец: Буслаев Тарас Евдокимович

Мать: Буслаева Наталья Прокопьевна

Кармалы, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1853 ст.

Муж: Яков Семёнович

Рождение ребёнка
01.11.1854 ст.

Дочь: Антонова Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Семёнович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.

Сын: Семёнов Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Семёнович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.

Сын: Семёнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Семёнович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.08.1875 ст.
Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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