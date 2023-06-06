Громыко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромыко Григорий

Громыко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громыко Татьяна

д. Новые Громыки, Гомельская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громыко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громыко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громыко Татьяна

Смерть
Неизвестно