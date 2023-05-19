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Аляпсков Михаил Васильевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

21.01.1885

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1885

Отец: Аляпсков Василий Иванович

Мать: Аляпскова Дарья Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Крещение
23.01.1885
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Иоанн Гумилевский. И. д. псаломщика Дмитрий Меркуриев Аляпсков Василий Иванович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Дарья Александровна. Мать. Православная Киселёв Куз... Показать все
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Младший урядник 7 Оренбурский Казачий полк. 27.06.1916 ранен под Пинском. Открытая рана левой голени. 3.07.1916 прибыл в эвакуационный госпиталь в Москве. 8.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1916