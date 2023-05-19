Аляпсков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1885
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1885
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Крещение
23.01.1885
Священник Иоанн Гумилевский. И. д. псаломщика Дмитрий Меркуриев Аляпсков Василий Иванович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Аляпскова Дарья Александровна. Мать. Православная Киселёв Куз... Показать все
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Младший урядник 7 Оренбурский Казачий полк. 27.06.1916 ранен под Пинском. Открытая рана левой голени. 3.07.1916 прибыл в эвакуационный госпиталь в Москве. 8.... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1916