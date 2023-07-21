(Курындина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курындина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Курындин Илья

Мать: ?

Смерть
1995