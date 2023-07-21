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(Курындина) Наталья
(Курындина) Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Курындин Илья
1881 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Курындин Илья
Мать:
?
Смерть
1995
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