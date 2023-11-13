Арская (Федорова) Мария Семеновна
Место рожденияКинской волости деревни Тяжинской
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Кинской волости деревни Тяжинской
Бракосочетание
11.10.1848
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Православная церковь. Боготольское 1848 Метрическая книга Ф. 170, о. 9, д. 356 Кинской волости деревни Тяжинской поселенца Семена Федорова дочь девка Мария Семенова
Смерть
Неизвестно