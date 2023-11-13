Арская (Федорова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арская (Федорова) Мария Семеновна

Место рождения

Кинской волости деревни Тяжинской

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинской волости деревни Тяжинской
Бракосочетание
11.10.1848

Муж: Арский Петр Николаевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Православная церковь. Боготольское 1848 Метрическая книга Ф. 170, о. 9, д. 356 Кинской волости деревни Тяжинской поселенца Семена Федорова дочь девка Мария Семенова
Смерть
Неизвестно
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