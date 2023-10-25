Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1872
Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич
Борки, Клин, Московская область
Московская губ., Клинский уезд, Борщевская волость, д.Борки
Рождение ребёнка
01.02.1875
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно