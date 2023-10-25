Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1872

Сын: Усков Андриан Тимофеевич

Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич

Борки, Клин, Московская область
Московская губ., Клинский уезд, Борщевская волость, д.Борки
Рождение ребёнка
01.02.1875

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Усков Тимофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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