Петренко Василина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Василина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Савеленко Елена Амбросиевна

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Фалат

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Федор

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Лука

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василина

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Петренко Амбросий Григорьевич

Смерть
Неизвестно