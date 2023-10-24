Даутов Гизар Габдрауфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Гизар Габдрауфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Даутов Габдрауф Закирович

Мать: не указана

Смерть
2016
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