Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Федор Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно