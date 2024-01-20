Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Федор Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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