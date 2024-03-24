Колесов Флор Фокиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Флор Фокиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

08.05.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
08.05.1886
Умер в возрасте 65 лет от удушья
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