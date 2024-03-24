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Колесов Флор Фокиевич
Колесов Флор Фокиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
08.05.1886
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.05.1886
Умер в возрасте 65 лет от удушья
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