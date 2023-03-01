Апполинарьев Денис (Дионис) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апполинарьев Денис (Дионис) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1904

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Апполинариев Сергей Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Апполинариев Валентин Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Апполинариев Михаил Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1940

Сын: Апполинариев Юрий Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1943