Апполинарьев Денис (Дионис) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1904
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1924
Сын: Апполинариев Сергей Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Апполинариев Валентин Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Апполинариев Михаил Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1940
Сын: Апполинариев Юрий Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1943