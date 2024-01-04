Невмянов Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмянов Али

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.02.1897

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1897

Отец: Сабиров Невмян

Мать: Сабирова Фатеха

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алиев Адгам Алиевич

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1926

Дочь: Аймалова Файзия

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хамися

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Алиев Мягсум

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Мясумя

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Алиев Шавкят

Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Смерть
1968
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