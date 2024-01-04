Невмянов Али
Место рождения
Дата рождения03.02.1897
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1897
Отец: Сабиров Невмян
Мать: Сабирова Фатеха
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алиев Адгам Алиевич
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
21.06.1926
Дочь: Аймалова Файзия
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хамися
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
1938
Сын: Алиев Мягсум
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Мясумя
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Рождение ребёнка
1946
Сын: Алиев Шавкят
Мать ребёнка: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968