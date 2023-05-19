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Лебедева Анна Яковлевна

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Сизова Александра Арсеньевна

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Лебедева Анфиса Арсеньевна

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Лебедев Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лебедев Алексей Арсеньевич

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лебедев Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Лебедева Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Лебедев Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Арсений Константинович

Смерть
Неизвестно