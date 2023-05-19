Лебедева Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Сизова Александра Арсеньевна
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Лебедева Анфиса Арсеньевна
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Лебедев Дмитрий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лебедев Алексей Арсеньевич
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лебедев Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Лебедева Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лебедев Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Лебедев Арсений Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно