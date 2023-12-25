Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.

Дочь: Иустина Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл55об-56
Рождение ребёнка
11.04.1909 ст.

Дочь: Анастасия Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл248об-249
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.

Сын: Симеон Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл2об-3
Рождение ребёнка
23.06.1913 ст.

Сын: Давид Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл84об-85
Рождение ребёнка
03.05.1918 ст.

Дочь: Мавра Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл241об-242
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Смарагдов

Отец ребёнка: Смарагд Малахиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смарагд Малахиев

Смерть
Неизвестно
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