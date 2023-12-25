Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1901 ст.
Дочь: Иустина Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл55об-56
Рождение ребёнка
11.04.1909 ст.
Дочь: Анастасия Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл248об-249
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.
Сын: Симеон Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл2об-3
Рождение ребёнка
23.06.1913 ст.
Сын: Давид Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл84об-85
Рождение ребёнка
03.05.1918 ст.
Дочь: Мавра Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл241об-242
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Смарагдов
Отец ребёнка: Смарагд Малахиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смарагд Малахиев
Смерть
Неизвестно