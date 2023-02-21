Попов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Попов Иван Савельевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно