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Калапов Григорий Трофимович

Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Калапов Трофим Игнатеевич

Мать: Калапова Анна Ивановна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дария Григорьевна

Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калапов Ивойло Григорьевич

Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Евдокия Дмитриевна

Смерть
1857