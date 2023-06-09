Калапов Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Калапов Трофим Игнатеевич
Мать: Калапова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дария Григорьевна
Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калапов Ивойло Григорьевич
Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Калапова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857