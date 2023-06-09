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Николаева Марья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Иванов Николай

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.05.1875 ст.

Муж: Артемьев Василий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.

Дочь: Васильева Евпраксия

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.06.1877

Дочь: Васильева Агрипина

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.06.1879 ст.

Дочь: Васильева Агрипина

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.

Сын: Васильев Василий

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.06.1883 ст.

Сын: Васильев Филипп

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Васильев Егор

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Рождение ребёнка
08.05.1888 ст.

Дочь: Васильева Клавдия

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Дочь: Васильева Марфа

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.

Сын: Васильев Никифор

Отец ребёнка: Артемьев Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область