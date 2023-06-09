Николаева Марья
Место рождения
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1858
Отец: Иванов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1875 ст.
Муж: Артемьев Василий
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.06.1876 ст.
Дочь: Васильева Евпраксия
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
16.06.1877
Дочь: Васильева Агрипина
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
04.06.1879 ст.
Дочь: Васильева Агрипина
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.
Сын: Васильев Василий
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
22.06.1883 ст.
Сын: Васильев Филипп
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васильев Егор
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
08.05.1888 ст.
Дочь: Васильева Клавдия
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Дочь: Васильева Марфа
Отец ребёнка: Артемьев Василий
Рождение ребёнка
07.02.1893 ст.
Сын: Васильев Никифор
Отец ребёнка: Артемьев Василий