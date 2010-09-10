Золотко (Чудова) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1968
Дата смерти10.09.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1968
Отец: Чудов Леонид Петрович
Мать: Чудова Елена Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1988
Сын: Золотко Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Золотко Сергей Владимирович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.2004
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Золотко Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2010