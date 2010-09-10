Золотко (Чудова) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотко (Чудова) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1968

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1968

Отец: Чудов Леонид Петрович

Мать: Чудова Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1988

Сын: Золотко Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Золотко Сергей Владимирович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.2004

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Золотко Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотко Сергей Владимирович

Смерть
10.09.2010
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