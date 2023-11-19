Логовой Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логовой Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Логовой Пётр Антонович

Мать ребёнка: Логовая Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Давид

Мать ребёнка: Логовая Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логовой Адам

Мать ребёнка: Логовая Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Логовая Магдалена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логовая Магдалена

Смерть
Неизвестно
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