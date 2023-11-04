Прус Аксинья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прус Аксинья Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 26.?.1921 по 1927

Сын: Прус Василий Михайлович

Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович

Рождение ребёнка
17.12.1935

Сын: Прус Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимовец Мария Михайловна

Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович

Смерть
Неизвестно
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