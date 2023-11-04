Прус Аксинья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 26.?.1921 по 1927
Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович
Рождение ребёнка
17.12.1935
Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимовец Мария Михайловна
Отец ребёнка: Прус Михаил Протозович
Смерть
Неизвестно