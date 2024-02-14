Ягафаров Габдерашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгафаров Габдерашит

Ягафаров Габдерашит

Место рождения

д.Нижний Наратбаш Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягафаров Бибифатима

Рождение ребёнка
29.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ягафаров Бибифатима

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.