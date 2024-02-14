Ягафаров Габдерашит
Место рожденияд.Нижний Наратбаш Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягафаров Бибифатима
Рождение ребёнка
29.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ягафаров Бибифатима
Смерть
Неизвестно