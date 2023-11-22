Бастрыкин Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1844
Дата смерти11.01.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубская Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Ермолаевна
Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1893