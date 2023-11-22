Бастрыкин Матвей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1844

Дата смерти

11.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубская Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Прасковья Ермолаевна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Прасковья Ермолаевна

Смерть
11.01.1893
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