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Оглоблин Ефим Миронович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич

Мать: Оглоблина Христина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1817
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область