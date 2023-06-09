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Оглоблин Ефим Миронович
Оглоблин Ефим Миронович
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Место рождения
Ивановка
, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1815
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич
1791 г.р.
Мать
Оглоблина (В Бегах С 1829) Христина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Оглоблин (в Бегах С 1829) Мирон Андреевич
Мать:
Оглоблина Христина
Ивановка
, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1817
Ивановка
, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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