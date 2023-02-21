Пальцев Петр Дорофеевич
Место рожденияТамбовская область, с. Мучкап
Дата рождения20.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, с. Мучкап
Метрическая книга часть первая "О родившихся"
Крещение
25.06.1867
Крестовоздвиженская церковь с. Мучкап Борисоглебского уезда
Метрическаая книга часть первая "О родившихся" | Godparents:казенный крестьянинъ Лука Давыдовъ Ансимовъ и казенная крестьянка Анна Семенова Ансимова и Агриппина Яковлевна Григорьевская». Совершали таи... Показать все
Бракосочетание
?.10.1885
Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге за 1885 год в части второй «О браком сочетавшихся» на странице 130 записаны в графе «Звание, имя, отчество и фамилия жениха»: «Крестьянинъ Петръ Дорофеевъ Пальцевъ православнаго ве... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1892
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: Набережнев Параскева Петровна
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубова Татьяна
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганька (Ганна Глафира)
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзянина Анна
Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна
Смерть
Неизвестно