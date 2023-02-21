Пальцев Петр Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальцев Петр Дорофеевич

Пальцев Петр Дорофеевич

Место рождения

Тамбовская область, с. Мучкап

Дата рождения

20.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, с. Мучкап
Метрическая книга часть первая "О родившихся"
Крещение
25.06.1867
Крестовоздвиженская церковь с. Мучкап Борисоглебского уезда
Метрическаая книга часть первая "О родившихся" | Godparents:казенный крестьянинъ Лука Давыдовъ Ансимовъ и казенная крестьянка Анна Семенова Ансимова и Агриппина Яковлевна Григорьевская». Совершали таи... Показать все
Бракосочетание
?.10.1885

Жена: Пальцева Анна Нистратовна

Тамбовская область, с. Мучкап
В Метрической книге за 1885 год в части второй «О браком сочетавшихся» на странице 130 записаны в графе «Звание, имя, отчество и фамилия жениха»: «Крестьянинъ Петръ Дорофеевъ Пальцевъ православнаго ве... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1892

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: Набережнев Параскева Петровна

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубова Татьяна

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганька (Ганна Глафира)

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзянина Анна

Мать ребёнка: Пальцева Анна Нистратовна

Смерть
Неизвестно