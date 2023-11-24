Трухина Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халевина Марина Андреева
Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов
Смерть
Неизвестно