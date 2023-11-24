Трухина Устиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина Устиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Трухин Василий Андреев

Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухин Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халевина Марина Андреева

Отец ребёнка: Трухин Андрей Елстратов

Смерть
Неизвестно
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