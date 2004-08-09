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Петрова Анастасия Евгеньевна
Петрова Анастасия Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2004
Пол
Женский
Отец
Петров Евгений Николаевич
1978 г.р.
Мать
Петрова Наталья Игоревна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2004
Отец:
Петров Евгений Николаевич
Мать:
Петрова Наталья Игоревна
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