Петрова Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2004

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2004

Отец: Петров Евгений Николаевич

Мать: Петрова Наталья Игоревна