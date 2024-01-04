Архипов (Архипов) Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Архипов) Геннадий Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1964

Дочь: Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Архипова Тамара Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривоногих Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Архипова Тамара Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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