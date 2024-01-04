Архипов (Архипов) Геннадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1964
Дочь: Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Архипова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривоногих Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Архипова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно