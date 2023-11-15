Гаврилов Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гаврилов Кирилл Васильевич

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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