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Гаврилов Иван Кириллович
Гаврилов Иван Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Кирилл Васильевич
1881 г.р.
Мать
Анна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Гаврилов Кирилл Васильевич
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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