Бевз (Дьяченко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бевз (Дьяченко) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1956

Дочь: Левченко Раиса Александровна

Отец ребёнка: Бевз Александр Наумович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Бевз Николай Александрович

Отец ребёнка: Бевз Александр Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бевз Александр Наумович

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