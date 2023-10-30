Бевз (Дьяченко) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1956
Дочь: Левченко Раиса Александровна
Отец ребёнка: Бевз Александр Наумович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Бевз Николай Александрович
Отец ребёнка: Бевз Александр Наумович
Бракосочетание
Неизвестно