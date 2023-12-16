Обронов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обронов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1883 ст.

Сын: Обронов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Обронова Мария Ивановна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.04.1885 ст.

Дочь: Пономарева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Обронова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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