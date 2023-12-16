Обронов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1883 ст.
Мать ребёнка: Обронова Мария Ивановна
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.04.1885 ст.
Дочь: Пономарева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Обронова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно