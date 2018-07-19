Рыбинцева (Соболева) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинцева (Соболева) Татьяна Юрьевна

Рыбинцева (Соболева) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Дата смерти

19.07.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.08.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
17.08.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер скорой помощи
Смерть
19.07.2018
Фенинское кладбище МО, г. Москва