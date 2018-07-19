Рыбинцева (Соболева) Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1956
Дата смерти19.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.1978
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
05.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
17.08.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер скорой помощи
Смерть
19.07.2018
Фенинское кладбище МО, г. Москва