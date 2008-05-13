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Шамарин Павел Александрович
Шамарин Павел Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Шамарин Александр Михайлович
1978 г.р.
Мать
Малышева Татьяна Борисовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2008
Отец:
Шамарин Александр Михайлович
Мать:
Малышева Татьяна Борисовна
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