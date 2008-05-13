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Шамарин Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2008

Отец: Шамарин Александр Михайлович

Мать: Малышева Татьяна Борисовна