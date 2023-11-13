Пелагия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Петр Андреев
д. Озерко
Матрона Петрова родилась около 1751г. в семье крестьян д. Озерко. (В более поздних ведомостях Матрона ошибочно указана как Анна)
Смерть
Неизвестно