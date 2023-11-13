Пелагия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Петр Андреев

д. Озерко
Матрона Петрова родилась около 1751г. в семье крестьян д. Озерко. (В более поздних ведомостях Матрона ошибочно указана как Анна)
Смерть
Неизвестно
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