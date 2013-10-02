Сёмина (Филатова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Филатова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1926

Дата смерти

02.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмин Ксенофонт Васильевич

Кишемское, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмин Ксенофонт Васильевич

Смерть
02.10.2013
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