Сёмина (Филатова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1926
Дата смерти02.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмин Ксенофонт Васильевич
Кишемское, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2013