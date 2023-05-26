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Комарова Инна Борисовна
Комарова Инна Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Пол
Женский
Отец
Комаров Борис Николаевич
1948 г.р.
Мать
Комарова Евдокия Ефтифеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Комаров Борис Николаевич
Мать:
Комарова Евдокия Ефтифеевна
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