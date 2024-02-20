Лошицкая (Васина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошицкая (Васина) Татьяна

Место рождения

Казахстан, Алмаатинская обл. Илийский р-он, п Или

Дата рождения

23.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1956

Отец: Васин Николай

Мать: Лошицкая (Нечкина) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозянский Владимир

Бракосочетание
1976

Муж: Лошицкий Александр

Рождение ребёнка
04.12.1976

Дочь: Югай (Рагозянская) Татьяна

Отец ребёнка: Рагозянский Владимир

Рождение ребёнка
23.12.1981

Сын: Лошицкий Николай

Отец ребёнка: Лошицкий Александр

Рождение ребёнка
03.03.1983

Дочь: Залевская (Лошицкая) Наталья

Отец ребёнка: Лошицкий Александр

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