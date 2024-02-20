Лошицкая (Васина) Татьяна
Место рожденияКазахстан, Алмаатинская обл. Илийский р-он, п Или
Дата рождения23.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1956
Отец: Васин Николай
Мать: Лошицкая (Нечкина) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозянский Владимир
Бракосочетание
1976
Муж: Лошицкий Александр
Рождение ребёнка
04.12.1976
Дочь: Югай (Рагозянская) Татьяна
Отец ребёнка: Рагозянский Владимир
Рождение ребёнка
23.12.1981
Сын: Лошицкий Николай
Отец ребёнка: Лошицкий Александр
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Залевская (Лошицкая) Наталья
Отец ребёнка: Лошицкий Александр