Меледина (Меледина) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меледина (Меледина) Зинаида Павловна

Место рождения

Пермь

Дата рождения

04.05.1934

Дата смерти

24.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934

Отец: Меледин Павел Павлович

Мать: Меледина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Хомулло Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Хомулло Юрий Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1964

Дочь: Полубаркина (Хомулло) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Хомулло Юрий Иванович

Смерть
24.03.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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