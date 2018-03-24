Меледина (Меледина) Зинаида Павловна
Место рожденияПермь
Дата рождения04.05.1934
Дата смерти24.03.2018
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934
Отец: Меледин Павел Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1958
Сын: Хомулло Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Хомулло Юрий Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1964
Дочь: Полубаркина (Хомулло) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Хомулло Юрий Иванович
Смерть
24.03.2018
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно