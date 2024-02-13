Кулинская Кирана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бужилов Георгий Дмитриевич
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинский Василий
Отец ребёнка: Кулинский Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинская Мария
Отец ребёнка: Кулинский Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинская София
Отец ребёнка: Кулинский Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинский Минко
Отец ребёнка: Кулинский Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинский Петр
Отец ребёнка: Кулинский Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинский Николай
Отец ребёнка: Кулинский Н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулинский Н
Смерть
Неизвестно