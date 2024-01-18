Шариков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1981
Сын: Шариков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Шарикова Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
21.08.1984
Дочь: Шумик Анна Викторовна
Мать ребёнка: Шарикова Светлана Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно