Шариков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шариков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1981

Сын: Шариков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Шарикова Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
21.08.1984

Дочь: Шумик Анна Викторовна

Мать ребёнка: Шарикова Светлана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарикова Светлана Валерьевна

Смерть
Неизвестно
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