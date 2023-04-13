Руднев Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно