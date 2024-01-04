Агузанов Иаков Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанов Иаков Кириллов

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

29.10.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
29.10.1899 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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