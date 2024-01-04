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Агузанов Иаков Кириллов
Агузанов Иаков Кириллов
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Место рождения
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Дата рождения
1890
Дата смерти
29.10.1899 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
29.10.1899 ст.
Коштаковы
, Маринский округ, Томская губерния
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