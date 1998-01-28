Ловенецкая (Шишкина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1909
Дата смерти28.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1909
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д632 С284 з8ж
Крещение
22.01.1909
Из метрики о рождении
Смерть
28.01.1998
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Выраженный церебросклероз | Акт 452 от 28-01-1998, Левобережный отдел ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы