Ловенецкая (Шишкина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловенецкая (Шишкина) Мария Алексеевна

Место рождения

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.01.1909

Дата смерти

28.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1909

Отец: Шишкин Алексей Сергеевич

Мать: Шишкина Александра Стефановна

Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении Ф93 О3 Д632 С284 з8ж
Крещение
22.01.1909
Хавки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Из метрики о рождении
Смерть
28.01.1998
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Выраженный церебросклероз | Акт 452 от 28-01-1998, Левобережный отдел ЗАГС Управления ЗАГС г. Москвы