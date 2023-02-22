Кашанина Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устинья Тимофеева
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Тимофеева
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ефросинья Тимофеева
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев
Смерть
Неизвестно