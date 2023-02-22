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Кашанина Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кашанин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устинья Тимофеева

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Тимофеева

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефросинья Тимофеева

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кашанин Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашанин Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кашанин Тимофей Николаев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно