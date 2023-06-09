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Александр Семенович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 17.09.1895

Жена: Мария Ивановна

Поручитель
11.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.

Сын: Герман Александрович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Афанасьевская церковь 28.07.1908 Юхновщина Герман Александрович Юхновщина отец крестьянин Александр Семенович мать жена Мария Ивановна Юхновщина жена Феодосия Васильевна крестьянин Алексей Семе... Показать все
Смерть
Неизвестно