Александр Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 17.09.1895
Жена: Мария Ивановна
Поручитель
11.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1908 ст.
Сын: Герман Александрович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 28.07.1908 Юхновщина Герман Александрович Юхновщина отец крестьянин Александр Семенович мать жена Мария Ивановна Юхновщина жена Феодосия Васильевна крестьянин Алексей Семе... Показать все
Смерть
Неизвестно