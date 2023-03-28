Ступакова Вера Федоровна
Место рожденияВоронежская обл. с Алексеевка
Дата рождения1856
Дата смерти14.05.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ступасов Яков
Мать: не указана
Воронежская обл. с Алексеевка
Рождение ребёнка
14.03.1905
Дочь: Лебеденко Евдокия Яколевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
25.01.1906
Дочь: Лебеденко Татьяна Яколекна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронежская обл. с Алексеевская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Тихорецк
Смерть
14.05.1947