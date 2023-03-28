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Ступакова Вера Федоровна

Место рождения

Воронежская обл. с Алексеевка

Дата рождения

1856

Дата смерти

14.05.1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ступасов Яков

Мать: не указана

Воронежская обл. с Алексеевка
Рождение ребёнка
14.03.1905

Дочь: Лебеденко Евдокия Яколевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронежская обл. с Алексеевская
Рождение ребёнка
25.01.1906

Дочь: Лебеденко Татьяна Яколекна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронежская обл. с Алексеевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тихорецк
Смерть
14.05.1947