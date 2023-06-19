(Перышкина) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894 ст.
Крещение
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестные: Бахуленков Иоанн Дмитриевич - крестьянин из д. и Миронова Варвара Семёновна - крестьянская девица из д.... Показать все
Смерть
Неизвестно