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(Перышкина) Клавдия Павловна

Место рождения

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1894 ст.

Отец: Перышкин Павел Яковлевич

Мать: Перышкина Екатерина Семёновна

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
04.08.1894 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Троицкая церковь, запись №-63ж "ЦГА Москвы", фонд №2127, опись №1, дело №620, стр. 30 Крестные: Бахуленков Иоанн Дмитриевич - крестьянин из д. и Миронова Варвара Семёновна - крестьянская девица из д.... Показать все
Смерть
Неизвестно