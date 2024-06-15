Некрасов-Ряхин Михаил Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Ряхин Михаил Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Некрасова) Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1915

Сын: Некрасов-Ряхин Николай Михайлович

Мать ребёнка: (Некрасова) Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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