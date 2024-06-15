Некрасов-Ряхин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1915
Сын: Некрасов-Ряхин Николай Михайлович
Мать ребёнка: (Некрасова) Наталья Семеновна
Смерть
Неизвестно