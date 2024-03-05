Дергачева Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергачева Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1888

Дочь: Проневич Людмила

Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав

Рождение ребёнка
07.02.1890

Дочь: Проневич Мария

Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав

Рождение ребёнка
16.08.1892

Сын: Проневич Николай

Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проневич Иероним Болеслав

Смерть
Неизвестно
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