Дергачева Александра Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1888
Дочь: Проневич Людмила
Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав
Рождение ребёнка
07.02.1890
Дочь: Проневич Мария
Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав
Рождение ребёнка
16.08.1892
Сын: Проневич Николай
Отец ребёнка: Проневич Иероним Болеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно